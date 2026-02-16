El CIS de Tezanos coloca al PSOE como ganador de las elecciones a casi diez puntos del PP
ESPAÑA
Los socialistas lograrían el 32,6 % de los votos frente al 22,9 de los populares, según el barómetro de febrero, el primero tras el accidente de Adamuz y las elecciones en Aragón16 feb 2026 . Actualizado a las 13:48 h.
El CIS de Tezanos coloca al PSOE en una clara línea ascendente y lo sitúa a casi diez puntos del PP en el caso de que hubiese unas elecciones generales. Según el barómetro de febrero, el primero tras el accidente de Adamuz y los comicios de Aragón, el PSOE lograría ahora el 32,6 % de los votos, nueve décimas más que los que otorgaba en enero, donde los socialistas lograban el 31,7 % de los votos. Según el estudio de Tezanos el PP se quedaría en el 22,9 %, una décima menos que en enero mientras Vox logra el 18,9 %; Sumar en el 7 % y Podemos en el 3,9 %. El BNG bajaría una décima respecto a enero y se queda en el 0.8 %.
Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,23; seguido de Yolanda Díaz que logra un 3,97; Alberto Núñez Feijoo obtiene un 3,45; y Santiago Abascal un 2,97, según el CIS.
Pedro Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,7 % de los encuestados que dan su opinión, sacando 23,7 puntos de ventaja a Santiago Abascal que lo es para el 16 % y se sitúa en segunda posición por delante de Alberto Núñez Feijoo, que es el preferido para el 15,6 %, Gabriel Rufián para el 6,6 %, Isabel Díaz Ayuso para el 5,3 % y Yolanda Díaz para el 4,9 %.
El grueso del trabajo de campo de esta encuesta con intención de voto se llevó a cabo durante la recta final de la campaña electoral en Aragón. Unos comicios en los que venció el PP, aunque perdió dos diputados y aumentó su dependencia de Vox. El PSOE de la exportavoz y exministra Pilar Alegría, por su parte, perdió cinco escaños respecto a 2023, cosechando su peor resultado histórico en ese territorio.