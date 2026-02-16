Uno de cada cinco diputados del Congreso admite que recibe ingresos de locales o viviendas en alquiler

Un hombre observa los carteles de alquiler y venta de vivienda de una oficina inmobiliaria. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Uno de cada cinco diputados declara en el Congreso obtener ingresos por el alquiler de sus viviendas, locales o fincas rústicas. Los del PP son mayoría en esta lista de arrendadores, aunque Junts y el PNV son los que cuentan con mayor porcentaje de caseros en sus filas. Según la relación de las declaraciones de bienes de sus señorías, el 86 % de los diputados que conforman el arco parlamentario posee al menos una vivienda en propiedad, frente a un 13,86 % que no declara ninguna. Un total de 66 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura que reciben ingresos por arrendar sus pisos (algunos de ellos son alquileres vacacionales), locales o fincas rústicas, lo que supone casi un 19 % del hemiciclo. Por grupos parlamentarios, de los 137 diputados que integran el PP, un 21 % (29 señorías) recibe ingresos por rentas de sus propiedades. Entre ellos se encuentran dos de los parlamentarios que más ingresos declaran percibir en la Cámara, con cantidades que van desde los 24.000 a los 33.000 euros anuales.

Vox, a la cabeza

Entre los socialistas, por su parte, de los 121 parlamentarios que lo componen ahora —tras tomar posesión de su escaño esta semana la sustituta de José Luis Ábalos—, un total de 21 (el 17,35 %) cobran un ingreso adicional por el alquiler de sus propiedades y, en su caso, la horquilla más alta va de los 11.000 a los 16.000 euros al año. Por su parte, el porcentaje de diputados de Vox que perciben dinero por sus arriendos es del 21,21 %, esto es, siete de sus 33 parlamentarios, superando así los porcentajes de los dos grupos mayoritarios. Sin embargo, proporcionalmente son Junts y el PNV quienes cuentan con más arrendadores en sus filas. Así, de los siete diputados de Junts, tres (el 42,85 %) reciben dinero por el alquiler de sus viviendas o locales, y de los cinco del PNV son dos (el 40 %). Les sigue el grupo parlamentario de Bildu, donde dos de sus seis diputados (el 33,33 %) declaran tener alguna de sus propiedades alquilada, una proporción superior a la que se da en el grupo plurinacional de Sumar, donde solo dos de sus 26 parlamentarios tienen viviendas o locales arrendados (el 7,69 %). Hay dos grupos parlamentarios cuyos diputados no tienen ninguna de sus propiedades en alquiler. Se trata de Esquerra Republicana, que cuenta con siete diputados, y los distintos partidos que conforman el Grupo Mixto (Podemos, BNG, CC, Coalición Canaria, Compromís y UPN), que suman ocho parlamentarios.

Por último, de los cuatro grandes líderes nacionales, solo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijoo, declararon en el 2023 tener viviendas alquiladas por las que el primero dice recibir 12.845 euros al año y el segundo, 5.584 euros.