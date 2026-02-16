Ayuso cesa al consejero de Educación madrileño Emilio Viciana y nombra en su lugar a la diputada Mercedes Zarzalejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de reconocimiento a los centros públicos de Arte de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 16 de febrero del 2026, en Madrid. Carlos Luján | EUROPAPRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cesó este lunes al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ejercía desde octubre del 2025, y ha nombrado en su lugar a la diputada del PP en la Asamblea Mercedes Zarzalejo.

De ello ha informado el Gobierno regional a través de una nota de prensa donde no especifican los motivos del relevo. El decreto con su nombramiento se publicará este martes en el Boletín Oficial regional (BOCM).