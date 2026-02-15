El PP votará con Vox el próximo martes en el Congreso una medida para prohibir el burka en espacios públicos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, saluda al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. A. PÑÉREZ MECA / EUROPA PRESS

El Partido Popular votará junto a Vox la próxima semana en el Congreso de los Diputados para tramitar la prohibición del burka en España. Esta decisión, que supone un respaldo a la proposición de ley presentada por la formación de Santiago Abascal, busca vetar el uso del velo integral en espacios públicos. Aunque varios miembros del PP habían dado pistas de este respaldo, Alberto Núñez Feijoo confirmó, en una entrevista concedida al diario El Mundo, que es necesario regular esta cuestión. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, recordó este domingo que esta medida no es nueva en su hoja de ruta, ya que el pasado mes de julio la formación anunció su intención de prohibir estas prendas en todo el país por razones de seguridad y convivencia. Asimismo, este movimiento parlamentario conecta con lo ocurrido hace apenas quince días en Baleares, donde el PP aprobó a iniciativa propia una proposición para instar al Gobierno de la nación a legislar en este sentido. La portavoz popular ha subrayado que, dado que ambos partidos están de acuerdo en este punto, los populares facilitarán que el debate llegue al Parlamento el próximo martes.

El PP ya incluyó en la ponencia política de su Congreso Nacional del pasado verano el rechazo al burka y el niqab, junto a otras medidas que afectan a personas migrantes. La medida obligará también a Junts a posicionarse en pleno auge de Aliança Catalana, puesto que podría superarle como segunda fuerza en Cataluña con un discurso islamófobo e independentista. Una de sus alcaldesas dio a conocer este sábado la denuncia de agresión sexual contra el imán de la mezquita de Ripoll con críticas a la delincuencia que generan ciudadanos llegados de otros países.