El PP enfría a Vox y mira al electorado indeciso: «No vamos a vaciar el centro»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, saluda al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. A. PÑÉREZ MECA / EUROPA PRESS

«No vamos a vaciar el centro. Vamos a seguir combatiendo por el flanco central con el PSOE», asegura el Partido Popular a la imputación de que Vox crece, porque los populares tratan de parecerse cada vez más a la ultraderecha. El entorno de Feijoo no aventura si habrá repeticiones electorales y ve dos potenciales efectos si los voxistas vuelven a los gobiernos: el fin del argumento según el cual ellos son los adalides contra el bipartidismo y la neutralización del voto que les estaría llegando de la izquierda. Sea como fuere, hay consigna: «Nosotros no podemos exhibir temor», zanjan desde Génova.

La resaca tras las autonómicas de Aragón ha obligado al PP a afanarse en intentar desmontar la interpretación que lo pinta como la víctima de su propia estrategia de encadenar elecciones regionales para exhibir poderío ante el PSOE y músculo ante Vox. Siete días después de que Jorge Azcón reconquistara el triunfo, dejándose en el envite dos escaños y viendo cómo Vox duplicaba su representación, los populares pugnan contra una doble deducción del escrutinio del 8 de febrero: están acogotados por la efervescencia de Vox y la aproximación al marco de la extrema derecha alimenta la perspectiva de que sea el hijo quien termine devorando a Saturno.

En Génova se acogen al que era su objetivo de cabecera en este ciclo electoral —evidenciar un PSOE en caída libre, con Sánchez aferrándose a la Moncloa sin una mayoría social que lo sustente— e ironizan con que la crecida de Vox, con la suma de las izquierdas en mínimos según las encuestas, sea un problema del PP.

«No hay nadie que haya votado al PP que se haya ido al PSOE y sí al revés», enfatizan en el equipo de Feijoo. Si el partido mantiene el pie, dicen —la previsión es vencer también en las autonómicas en Castilla y León el 15 de marzo—, y aunque Vox repunte, «Sánchez no va a poder gobernar» a diferencia de lo ocurrido en el 2023. «A partir de ahí, ya veremos cómo lo hacemos», rematan. O lo que es lo mismo: Feijoo procrastina qué hacer con Vox si él encabeza en las próximas generales una mayoría capaz de desalojar al sanchismo, la ambición que antepone a cualquier otra. Un Vox que, antes, ensaya negociaciones regionales a cara de perro; singularmente con una Guardiola a la que identifica como «roja».

Feijoo y Mañueco ponen como límite a Vox el «respeto» a la mayoría del PP Álvaro Soto

¿Repeticiones electorales? El líder del PP está concernido por la promesa que, con el partido henchido ante un PSOE golpeado por el caso Cerdán, efectuó en la clausura del congreso nacional celebrado en julio: intentar gobernar en solitario. Pese a la modulación en los mensajes hacia Vox a los que ha forzado el patinazo aragonés, los de Feijoo niegan que este haya renunciado a una pretensión que sigue siendo «ineludible», la de intentar liderar el país sin atarse a una coalición con Abascal. Otra cosa es que eso sea factible o que cada vez lo parezca menos. Pero en todo caso, los populares tratan de enfriar el balón, mientras argumentan que no es que España sea «más de derechas», sino que si estas suman al alza es porque el PP pesca en los caladeros menos escorados de Sánchez.