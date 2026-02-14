Maíllo lanza su candidatura a la Junta: «Andalucía no aguanta un tercer mandato de Juanma Moreno»

La coalición Por Andalucía presenta la candidatura de Antonio Maíllo a la Presidencia de la Junta. Jose Manuel Vidal | EFE

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, aseguró este viernes que su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía representa a los que «no se resignan a que el pescado esté vendido» para la derecha, y advirtió de que los servicios públicos «no aguantan un tercer mandato» del popular Juanma Moreno. Maíllo presentó su candidatura en el Teatro Salvador Távora de Sevilla, con capacidad para 240 personas, pero el aforo se quedó pequeño ante la gran afluencia de público.

Sumar afronta su reconversión con los cuatro partidos que están en el Gobierno y con el lema «Un paso al frente» C. Peralta

En un formato de entrevista, el candidato de Por Andalucía, coalición que engloba Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo andaluz, desgranó las razones de por qué es necesaria su formación ante un marco de extrema derecha que «ha salido del armario», y de una derecha que cree que «puede domarla, pero es indomable». El profesor reivindicó la «dignidad» de los andaluces, negó que los jóvenes sean de extrema derecha, y aseguró que este es un momento histórico para configurar un proyecto de «profundización democrática» frente al de la derecha, que es «profundamente antidemocrático». Maíllo, que pidió también el voto del ciudadano «conservador» que no está de acuerdo con los «destrozos sociales» que está realizando el PP, no distinguió entre las sensibilidades en el seno de este partido, que van desde la «derecha maleducada ayusista» hasta el «moderado Moreno Bonilla»: «Una más chulapa y otro más suavón».

Yolanda Díaz aleja el debate sobre su candidatura, e IU la reta a ir a primarias María Salgado

El candidato se centró en el «deterioro» de los servicios públicos durante los dos mandatos de Moreno, algo que es fruto de la «planificación del modelo de la hegemonía de la patronal privada convertida en negocio». Maíllo se mostró convencido de que Moreno «ha perdido ya la mayoría absoluta» en Andalucía, y advirtió de que el reto es que «pierda el Gobierno».