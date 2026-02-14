Illa se reincorpora a la Generalitat el próximo lunes tras un mes de baja

Reunión de trabajo entre la Generalitat y los comunes para intentar lograr un acuerdo sobre las cuentas públicas para el 2026. Quique García | EFE

Salvador Illa volverá al Palacio de la Generalitat el próximo lunes para retomar «de forma progresiva» sus tareas al frente del Ejecutivo catalán, tras permanecer de baja médica prácticamente un mes. El president ingresó en la UCI del hospital Valle de Hebron de Barcelona el pasado 17 de enero, aquejado de un fuerte dolor en la pelvis acompañado de pérdida de la función motora. Dos días después, los médicos le diagnosticaron una osteomielitis, una grave infección ósea en el pubis, de la que no se recuperará totalmente hasta dentro de un mes. Illa recibió el alta hospitalaria hace 15 días, para continuar después el tratamiento antibiótico (inicialmente por vía intravenosa) en su domicilio de La Roca del Vallés (Barcelona).

En las próximas cuatro semanas, deberá completar el proceso de rehabilitación, haciéndolo compatible con sus tareas al frente de la Generalitat. Su ausencia ha coincidido con la mayor crisis de su gabinete desde que llegó al cargo hace año y medio. En los últimos días, Cataluña ha sufrido el peor caos ferroviario que se recuerda en la comunidad, desatado tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona), en el que murió un joven maquinista sevillano en prácticas; varias huelgas (de docentes y también de maquinistas); lluvias torrenciales, vendavales, más casos de peste porcina africana, y hasta la baja de la consejera de Educación, que tuvo que ser operada de urgencia.

Durante este tiempo, las funciones del president fueron asumidas por el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, obligado a multiplicarse para hacer frente a los problemas de diversa índole que se han ido sucediendo casi sin descanso.

El líder de los socialistas catalanes tiene previsto dirigirse a la ciudadanía a primera hora de la mañana del lunes, en una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palacio de la Generalitat, en la plaza de San Jaime, para después acudir a un acto público sobre vivienda. Sin embargo, más allá de la agenda oficial, Illa tiene ante sí un panorama más que complicado, con el desastre de los trenes de cercanías sin solución a la vista y la negociación presupuestaria en punto muerto. Solo los comunes han accedido a sentarse a hablar de las cuentas públicas de la comunidad, que están prorrogadas desde el 2023. Sus otros socios de Esquerra, fundamentales para sacarlas adelante, siguen exigiendo un compromiso firme del Gobierno central sobre el traspaso de la recaudación íntegra del IRPF, que los republicanos pactaron con el PSC para investir a Illa. Sin él, Junqueras se niega a sentarse a la mesa.

Una crisis que va para largo

El fiasco ferroviario no ha hecho más que complicar el tablero político. La mayoría del arco parlamentario catalán, desde Junts al PP, pasando por Esquerra, Vox y la CUP, reclaman dimisiones por el colapso de la movilidad. Al margen de las responsabilidades del ministro de Transportes, Óscar Puente, la gran señalada en clave regional es la consejera Sílvia Paneque, titular de Infraestructuras y, además, portavoz de Illa, a la que la oposición no le perdona el caos en vías, estaciones y trenes, ni la insuficiente respuesta ante el deplorable estado del servicio, que el propio Puente calificó de «pésimo». Ahora, Junts exige a Illa que cese a Paneque o que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento «cuando se reincorpore el lunes», para saber si todavía cuenta con apoyo suficiente para gobernar.

Mientras, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pronosticó ayer que los problemas en los cercanías van para largo: «Si todo fuera bien, a finales de este año, Rodalies tendría una situación mucho mejor desde el punto de vista de limitaciones temporales». Hoy, los trenes circulan a menos de 30 km/h en unos 200 tramos. En abril, se levantarán las limitaciones de velocidad por las obras de urgencia que se están ejecutando. De los 91 puntos críticos detectados, solo se han resuelto a día de hoy una veintena.