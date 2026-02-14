Acusan de agresión sexual a una menor al imán de Ripoll y el juez lo deja en libertad con una orden de alejamiento

La alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, denunció el caso en X Quique Garcia | EFE

Los mossos d'esquadra detuvieron el pasado jueves al imán de la mezquita de Ripoll, en Gerona, por una presunta agresión sexual a una menor de 12 años, según ha confirmado el Ayuntamiento de Ripoll, que encabeza la líder de la formación ultra Aliança Catalana, la independentista Sílvia Orriols. El juez de guardia lo ha puesto en libertad, aunque con una orden de alejamiento, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En un crítico comunicado compartido vía X, el Ayuntamiento de Ripoll afirma que el consistorio «ha tenido conocimiento, a través de canales no oficiales, de la detención del imán de la mezquita de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor», información que la policía catalana no confirmó en un primer momento.

Los mossos d'esquadra se limitaron a señalar que habían arrestado el jueves a un hombre por una presunta agresión sexual en la localidad gerundense, pero sin ofrecer más detalles de su identidad o cargo. Este sábado ha trascendido, por el comunicado del Ayuntamiento, que se trata del imán de la mezquita de Ripoll.

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, se ha quejado en sus redes sociales de que haya tenido que enterarse de la detención a través de una vecina de nacionalidad marroquí y no gracias al Departamento de Interior de la Generalitat catalana. Se enteró por una vecina. De hecho, las autoridades no han confirmado la identidad del detenido, aunque sí que un hombre fue arrestado por agresión sexual. «Que me entere gracias a una marroquí y no gracias al Departamento de Interior de que el imán que predica en Ripoll ha sido detenido por presunta agresión sexual a una menor, es inverosímil e inadmisible. Y que esta noticia no abra el telediario, aún más...».

En otro mensaje en su cuenta de X, Orriols hace referencia al anterior imán de la misma mezquita, Abdelbaki Es Satty, que murió mientras manipulaba explosivos y está considerado el cerebro de los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto del 2017. «Una asociación islámica que primero contrata a un terrorista y después a un presunto pederasta, no está capacitada para gestionar ninguna mezquita. En cualquier país decente, este centro de culto ya estaría cerrado y la asociación ilegalizada», dice el comentario de Orriols, que ha avanzado que el consistorio pedirá «personarse como acusación cuando se celebre el juicio contra el imán». También ha señalado que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia de la víctima, ofreciendo sus servicios jurídicos, así como todos los recursos de apoyo psicológico y social disponibles.

Los hechos que han desencadenado la detención del imán tuvieron lugar en la mezquita a comienzos de este mes, cuando el hombre hizo presuntamente tocamientos a la menor durante una formación. La niña lo contó a la familia unos días más tarde y después formalizaron la denuncia ante los mossos d'esquadra de Ripoll. La detención tuvo lugar el pasado jueves y el sospechoso pasó el viernes a disposición del juzgado de guardia, que ordenó su libertad con cargos, pero con la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.