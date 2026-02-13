Salvador Illa se reincorporará el lunes «de forma progresiva» a sus responsabilidades

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Andreu Dalmau | EFE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará el lunes de «forma progresiva» al trabajo tras casi un mes de baja por una osteomielitis púbica que le provocó un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en los músculos de las extremidades inferiores. Illa ha anunciado su reincorporación en un mensaje en la red social X, en el que ha afirmado que regresa «con muchas ganas, energía y determinación».

«Mi agradecimiento al personal del Hospital Vall d'Hebron por su profesionalidad, dedicación y calidad humana. Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo», ha enfatizado el presidente catalán.

Illa siguió desde su casa su proceso de recuperación con el equipo de hospitalización domiciliaria y se le proporcionó un tratamiento antibiótico (por vía intravenosa primero, oral después) y terapia de rehabilitación. Según los facultativos, su buena forma física previa les hacía ser optimistas sobre los tiempos de recuperación.