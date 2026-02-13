Pedraz manda al juez de la caja del PSOE las confesiones sobre la entrega de dinero en Ferraz

M. S. Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO
El conductor de Carmen Pano confirmó el miércoles en su declaración que llevó a la empresaria a la sede socialista y que ella llevaba fajos de billetes de 50 euros en una bolsa

13 feb 2026 . Actualizado a las 17:23 h.

El magistrado Santiago Pedraz, instructor en la Audiencia Nacional del denominado caso hidrocarburos, ha enviado a su colega Ismael Moreno, quien instruye en este mismo tribunal la causa que investiga la caja de Ferraz y los

