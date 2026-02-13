Pedraz manda al juez de la caja del PSOE las confesiones sobre la entrega de dinero en Ferraz
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El conductor de Carmen Pano confirmó el miércoles en su declaración que llevó a la empresaria a la sede socialista y que ella llevaba fajos de billetes de 50 euros en una bolsa13 feb 2026 . Actualizado a las 17:23 h.
El magistrado Santiago Pedraz, instructor en la Audiencia Nacional del denominado caso hidrocarburos, ha enviado a su colega Ismael Moreno, quien instruye en este mismo tribunal la causa que investiga la caja de Ferraz y los