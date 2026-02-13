Muere una mujer de 46 años tras caerle el tejado de una nave industrial en Barcelona

Restos de palmeras en el suelo de una plaza de Barcelona durante el temporal David Zorrakino | EUROPAPRESS

Una mujer de 46 años ha muerto este viernes en Barcelona después de caerle parte del tejado de una nave industrial debido al viento, según ha informado la consejeria de Salud a Colpisa. La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebrón en estado crítico, es una trabajadora de una empresa del polígono del municipio barcelonés de Bon Pastor.

Siguen hospitalizadas un total de seis personas en centros hospitalarios catalanes: uno en estado crítico, tres en estado grave y dos en estado menos grave. En estado crítico y estable por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) hay un joven de 22 años, voluntario de Protección Civil -un compañero suyo de 23 años está grave y fuera de peligro, afectado por la misma incidencia-.

También en estado grave hay dos personas más: una mujer de 68 años con fractura de pelvis y fémur, además de traumatismos torácicos, a quien le ha caído una farola encima en Barcelona e ingresada en el Vall d'Hebrón y un operario de la construcción de 56 años con una «pierna catastrófica» tras caerle encima una pared en Sant Pau de Segúries (Girona) en la que estaba trabajando e ingresado en el Hospital Josep Trueta de Gerona.

En estado menos grave hay dos heridos que estaban trabajando con un árbol en Ribes de Freser (Girona) y este les cayó encima -ambos ingresados en el Hospital de Olot (Girona)-. En estado menos leve hay dos voluntarios de Protección Civil -que ya han recibido el alta- de 23 y 35 años por la caída de árboles en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y que estaba ingresados en el Hospital de la localidad.