La jueza da por concluida la instrucción del caso Mediador y acerca al banquillo a Tito Berni

La jueza instructora del caso Mediador, también conocido como el caso Tito Berni, ha dado por concluida la fase de instrucción de la pieza principal y ha acordado continuar su tramitación por los cauces del procedimiento abreviado. Esto es, ha iniciado los preparativos para que se sienten en el banquillo de los acusados las 23 personas investigadas por una presunta red de corruptelas y amaño de contratos públicos. Lo ha decidido así al apreciar que los hechos que lleva indagando durante muchos meses podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Administración Pública, estafa, falsedad, blanqueo de capitales y, en un caso concreto, también contra la Hacienda Pública.

La resolución supone el cierre formal de la instrucción que tiene como principal investigado al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, y el paso a la fase intermedia del procedimiento penal, en la que las partes deberán posicionarse sobre la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

Navarro Tacoronte y un general

Entre los investigados destacan, aparte del propio Fuentes Curbelo, su amigo y mediador en sus operaciones Marco Antonio Navarro Tacoronte —quien decía tener «hilo directo» con el anterior Gobierno canario que compartían PSOE y Nueva Canarias con dos partidos regionales más—, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario Antonio Bautista Prado. Estos tres últimos ya fueron juzgados hace dos semanas en otra pieza del caso y considerados culpables de una red de sobornos para lograr contratos públicos de plantas fotovoltaicas en las islas Canarias.

En el caso principal que ahora ha concluido su instrucción, están encausados Taishet Fuentes Gutiérrez, Raúl Gómez Rojo, Miguel Ángel Robayna García, Alberto Montesdeoca García, María Inmaculada Roca Enrich, Esteban Banús Ricoma, José Santiago Suárez Esteve, Marta Isabel Suárez Cueva, Arantxa Suárez Cueva y Maximiliano Miguel Poveda Sierra. Además, el auto aprecia indicios de un delito contra la Hacienda Pública respecto de Alberto Montesdeoca García.

En la parte dispositiva, se da traslado del auto al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo común de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o interesen el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan pedir, de manera excepcional, diligencias complementarias que estimen imprescindibles.