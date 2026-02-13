Un hombre secuestró dos años a su pareja y la agredió física y sexualmente en Murcia

Vivienda situada en el carril de Las Palomas de la pedanía murciana de San José de la Vega, donde un hombre de unos 50 años ha sido detenido en Murcia por la Policía Nacional como presunto autor de sendos delitos de violencia de género y detención ilegal tras retener presuntamente y agredir durante casi dos años a su pareja sentimental, que logró escapar del cautiverio y cuya desaparición había denunciado en abril de 2024 su familia. Marcial Guillen | EFE

La Policía Nacional detuvo este jueves en Murcia a cuatro hombres, todos ellos acusados de retener durante casi dos años a una mujer, de origen marroquí y de 38 años, que figuraba como desaparecida desde abril del 2024. Los restantes fueron arrestados por un presunto encubrimiento, según confirmó el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. La causa se investiga como un posible caso de violencia de género y detención ilegal.

Según El País, los secuestradores golpearon, vejaron y agredieron sexualmente de esta mujer, hasta que esta logró escapar de este horrible cautiverio el martes. Según RTVE, el principal responsable de su secuestro era su pareja, un hombre español de unos 50 años de edad.

El varón le insistía a la víctima que era su esclava y era suya, según contó la víctima a la Policía Nacional. Otro de los detenidos es la hija del citado agresor.

La mujer secuestrada contaba con heridas y hematomas por todo el cuerpo, además de una brecha en la cabeza. Del mismo modo, fruto de este prolongado maltrato, perdió la visión en un ojo. Pese a las considerables lesiones, logró trepar un muro de dos metros y hacer uso de una escalera para escapar.