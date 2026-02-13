Hacienda sospecha que el despacho de Montoro usó pagos fragmentados para ocultar mordidas por las leyes a la carta

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de comparecer en la comisión del Congreso de investigación sobre la denominada Operación Cataluña. Chema Moya

La Agencia Tributaria ha detectado un sistema reiterado de fragmentación de pagos utilizado presuntamente por el despacho Equipo Económico —fundado por el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro— para camuflar el cobro de grandes cantidades de dinero vinculadas a la obtención de reformas legislativas favorables a empresas gasistas. Así lo concluye un extenso informe incorporado a la causa judicial que se instruye en Tarragona y al que han tenido acceso varios medios de comunicación.

Según el documento elaborado por la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, el análisis de la documentación intervenida revela una operativa destinada a «distanciar los pagos de su origen temporal y causal», mediante ingresos fraccionados que ocultarían lo que en realidad serían primas de éxito ligadas a modificaciones normativas concretas. El informe señala que dicha fragmentación «sería indiciariamente instada por el despacho investigado».

Los exsocios de Montoro piden anular la causa sobre leyes a la carta tras siete años de «parálisis» judicial M. Saiz-Pardo / M. Balín

La tesis de los investigadores es que Equipo Económico utilizó su capacidad de influencia en el Ministerio de Hacienda, durante la etapa en la que Montoro estaba al frente del departamento, para lograr cambios legislativos que beneficiaron de forma directa a determinadas empresas del sector del gas. A cambio, habría percibido importantes sumas de dinero que, lejos de reflejarse como pagos unitarios, fueron «troceadas en abonos de pequeño importe».

En uno de los pasajes más contundentes del informe, el inspector encargado del análisis subraya que, a la vista de los correos electrónicos y actas intervenidas, las empresas gasistas «eran conscientes, pagaban y se vanagloriaban mucho antes de lo pactado». Y añade: «los contratos intervenidos ni siquiera mencionan tales 'success fees', sino una supuesta prórroga de servicios», lo que refuerza la sospecha de que los pagos se realizaban con antelación porque el éxito de la gestión se daba por garantizado.

La Agencia Tributaria discrepa así de las conclusiones iniciales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y sostiene que los pagos detectados —en importes recurrentes de 12.000, 18.000 o 36.000 euros— respondían en realidad a una misma operación que permitió alcanzar una cifra global cercana a los 812.000 euros. Esta forma de actuar podría constituir, según Hacienda, un «patrón de conducta» que se confirmará cuando se analice el conjunto de las cuentas bancarias y pagadores implicados, eliminando «distorsiones y mezcolanzas».

El juez ordena rastrear documentación de Montoro en busca del pago de gasísticas Mateo Balín / Melchor Saiz-Pardo

El informe fiscal también alerta de una arquitectura financiera compleja, con «mezcolanza de fondos» y dispersión del dinero a través de múltiples personas físicas, sociedades y cuentas bancarias. En las cuentas facilitadas se han localizado «numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, operaciones en el extranjero y productos financieros cuyo beneficiario último no ha sido identificado», lo que, en palabras de Hacienda, «restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado».

En total, los investigadores han localizado más de 120 abonos por importe superior a cuatro millones de euros, así como más de 180 cargos vinculados a operaciones extranjero que superan los 600.000 euros. Sin embargo, el informe reconoce que «la ausencia de una información completa» impide descartar la existencia de transferencias adicionales «veladas tras números de cheque, facturas o conceptos bancarios genéricos».

Especial relevancia adquieren las operaciones internacionales. Hacienda no ha podido localizar en cuentas españolas una transferencia de 203.098 euros a Alemania, lo que sugiere «la posible existencia de cuentas o productos bancarios en el extranjero de los que no se dispone de información». También se documenta una salida de divisas a Luxemburgo por 198.000 euros, efectuada por una sociedad cuyas cuentas no han sido facilitadas.

El juez instructor, Rubén Rus, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar la investigación, abierta desde el 2018 y que durante años permaneció bajo secreto. La causa indaga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Uno de los elementos clave del informe son los correos electrónicos entre las empresas gasistas y su asociación sectorial. En ellos se concluye que lo realmente contratado era «tener acceso y contacto directo con el ministro». Los investigadores destacan que las gasísticas contaban con «equipos técnicos más que suficientes» para elaborar informes y estudios normativos, por lo que el papel del despacho se habría limitado, de forma indiciaria, a «su acceso al Ministerio de Hacienda, presentar los resultados en el ámbito político apropiado y conseguir la reducción impositiva».

Hacienda también reclama al juez que requiera información bancaria adicional de varios investigados, incluido el propio Montoro, al no haberse facilitado las cuentas en las que figura como titular o autorizado. Aun así, ha localizado siete transferencias a su favor entre 2007 y 2008 por un total de 137.358,16 euros, además de pagos posteriores a su esposa.

El informe concluye advirtiendo de que la falta de documentación bancaria completa constituye «una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe», y subraya la necesidad de profundizar en comisiones rogatorias internacionales para esclarecer el destino final de unos fondos cuya trazabilidad, a día de hoy, sigue incompleta.