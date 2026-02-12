Vota y opina: ¿Crees que cuajará el proyecto de Rufián de unir a toda la izquierda en una lista común?

Matute (Bildu), Rego (BNG), Aizpurua (Bildu) y Rufián (ERC), de izquierda a derecha bng

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, defiende una propuesta con la que unir a las fuerzas de la izquierda en un frente común para acabar con la división entre los partidos de una ideología más progresista. «Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente», aseguró ya desde junio del año pasado, cuando las encuestas pronosticaban una gran subida de Vox en las elecciones de Extremadura.

Rufián llamó a crear un proyecto común para las «naciones sin Estado», pero se encontró con el rechazo de BNG, Bildu y Ara Més, además del de su propio partido, que aseguraron creer en su propio proyecto y en conseguir resultados bajo sus propias siglas. Sin embargo, ahora se han confirmado los pronósticos de ascenso en las urnas de los de Abascal —tanto en las elecciones de Extremadura, como las de Aragón, Vox duplicó sus escaños con respecto a los anteriores comicios—, lo que podría dar fuerza a la propuesta del líder de Esquerra.

