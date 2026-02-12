El Supremo rechaza recusar a cinco magistrados que juzgan a Ábalos, Koldo y Aldama

Melchor Saiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El exministro José Luis Ábalos, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo.
El exministro José Luis Ábalos, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. Pool | Europa Press

El tribunal considera que la petición de las defensas es «extemporánea» y la audiencia preliminar del caso mascarillas continúa con la presencia de los tres procesados

12 feb 2026 . Actualizado a las 12:59 h.

Es la imagen. A las 11.10 horas de este jueves, 77 días después de que José Luis Ábalos y Koldo García ingresaran en la prisión de Soto del Real, el rostro de los dos famosos imputados

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta