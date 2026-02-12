El socio de Zapatero investigado por corrupción quiso cobrar un 1 % del rescate de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 3 de febrero en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia' en el Ateneo de Madrid. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La UDEF, en su registro a uno de los ordenadores del asesor de Plus Ultra Julio Martínez Martínez, encontró un contrato entre la aerolínea y el empresario, cercano al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En el texto, se acordaba que este cobraría el 1 % del rescate del Gobierno si mediaba para conseguirlo, según desvela El Mundo. El citado medio, basándose en declaraciones del entorno de Martínez, destaca que el contrato nunca llegó a cobrarse, ya que finalmente el asesor no intervino en la gestión del rescate.

El Consejo de Ministros aprobó en marzo del 2021 un rescate, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de 53 millones de euros a esta aerolínea. El 13 de diciembre del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid dejó en libertad con medidas cautelares al dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; y a su director ejecutivo, Roberto Rosellini; al propio Martínez Martínez y a otro empresario. A todos ellos se les acusa de blanqueo de capitales.

Pese a no cobrar por ese contrato, El Mundo destaca que el asesor Julio Martínez llegó a facturar una cifra similar, que ronda el medio millón de euros, por los distintos servicios de asesoría que prestó a través de su empresa, Análisis Relevante, creada en febrero del 2020.

El expresidente del Gobierno cobró al menos 450.000 euros a esta compañía por «una prestación de servicios de asesoría global», confirmó el propio Zapatero hace una semana, aunque sin dar cifras. Esta colaboración, añadió, es «absolutamente legal». La UDEF confirmó que el exjefe del Ejecutivo está dado de alta en el régimen de autónomos y declaró estos pagos a Hacienda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, hizo alusión a esta información en el Congreso: «Parece que Zapatero nos puede dar alguna pista de dónde han metido nuestro dinero».

Alba y Laura Rodríguez

El Server es una plataforma de videojuegos asentada en Venezuela con la tejió una alianza la empresa de comunicación Whathefav, cuyas dueñas son las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez. Abc publica que el dominio web de esta empresa (elserver.gg) fue registrado en una plataforma de soporte alemana por una compañía, llamada Nolaech, de la que no se tiene constancia en ningún registro.

Además, el citado diario remarcó que este servidor de videojuegos dejó de funcionar el 3 de enero, el mismo día que el Gobierno de Estados Unidos capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la diputada en la Asamblea Cilia Flores.