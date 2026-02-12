Aznar avisa al Gobierno de que acudirá a la Justicia si lo vincula con Epstein

Aznar, en el acto informativo celebrado en Madrid FERNANDO VILLAR | EFE

El expresidente de Gobierno José María Aznar ha avisado de que acudirá a los tribunales si algún miembro del Gobierno lo vincula con el pederasta Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel en el 2019. En una nota de su fundación, FAES, Aznar acusa al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de «lanzar insinuaciones calumniosas» contra él.

En sendas intervenciones en el Senado, el martes de la semana pasada, y en el Congreso, este miércoles, Albares se refirió a Aznar y al depredador sexual. En la Cámara Baja, en una respuesta a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, Albares afirmó: «El expresidente (José María) Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación». Aznar aparece mencionado en dos envíos postales de Epstein, uno en septiembre del 2003, cuando todavía era presidente del Gobierno, y otro en mayo del 2004, en un paquete remitido precisamente a FAES.

«Lo de contestar a preguntas de la oposición con un 'también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a atraer acusaciones' es elevar el pellizco de monja a categoría política», asegura en su comunicado FAES, que acusa a Albares de «esconderse» en su inmunidad parlamentaria. «Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España».

Además del expresidente, los correos electrónicos profesionales de José Aznar, uno de sus hijos, y de Alejandro Agag, su yerno y exdiputado del Parlamento Europeo, aparecen en la agenda telefónica de Epstein, un archivo de alrededor de un centenar de páginas. En cualquier caso, la presencia de estos nombres en posesión de Epstein no representa ningún delito.