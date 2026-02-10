El PP ve inevitables los pactos con Vox y pide al partido de Abascal que se implique en la gobernabilidad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, durante la Asamblea General AVE (Asociación Valenciana de Empresarios). ROBER SOLANAS / EUROPA PRESS

El resultado de las elecciones en Aragón y en Extremadura, comunidades en las que el PP se enfrentó a Vox con dos estrategias muy distintas, ha llevado a la dirección nacional de los populares a asumir que no hay alternativa a los pactos con el partido de Abascal para conservar el poder en los distintos gobiernos autonómicos. Ante este escenario, Génova no solo admite ya esa realidad, sino que anima a sus barones a negociar con Vox para que entre a formar parte de los ejecutivos, de modo que asuma también el coste político que conlleva la gestión.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dejó clara este martes esa apuesta al afirmar que sería un «error imperdonable» que PP y Vox —a los que llegó a comparar con «hermanos» que discuten— no se unieran para «cambiar a Pedro Sánchez y transformar España», aprovechando así la «oportunidad que les están dando los españoles». Pero el PP ya extiende esta propuesta de alianza a las elecciones generales.

«Si el 23 de julio el PP saca dos diputados menos, pero Vox obtiene cinco más y hoy estamos en el Gobierno, yo lo preferiría», señaló Muñoz. Una afirmación que cuestiona el objetivo de gobernar en solitario expresado por Alberto Núñez Feijoo antes de los últimos procesos electorales.

«El voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar. Si no, habrá más cabreo», sostuvo este martes Feijoo, animando así al acuerdo con Vox, que debe servir, según dijo, para «solucionar los problemas objetivos de la gente». El líder del PP considera que la situación de España exige que «rápidamente sea consultada en las urnas», ante lo que calificó como una «situación de emergencia».

«La gente quiere un cambio»

«El nivel de deterioro del ataque a la independencia judicial, de invasión de las instituciones del Estado, de la convivencia y de extremismo no lo hemos vivido en España nunca», afirmó Feijoo, que se mostró «razonablemente satisfecho» con el resultado del PP en Aragón. «Hoy el PP tiene 26 escaños y Vox 14; sumados suponen un 52 %, muy similar a lo ocurrido en Extremadura. La gente quiere un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta», explicó el líder popular.

Vox, sin embargo, devuelve al PP la responsabilidad de formar gobiernos. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, cuestionó la llamada de Feijoo y señaló que «la responsabilidad la tiene más bien el PP». Advirtió de nuevo de que el acuerdo en Aragón y Extremadura pasa por revertir las políticas socialistas de las que, según dijo, el PP ha hecho «seguidismo» y por ello «les ha salido el tiro por la culata» en los últimos comicios autonómicos.

Vox censura a los populares por mantener el «bipartidismo» con el PSOE cuando lo que la sociedad demanda es un cambio «radical» de esas políticas, «orillar» a los socialistas y «desterrar» al resto de la izquierda de la vida política. Pero Millán no eludió la responsabilidad de Vox y aseguró que, si para lograr ese objetivo tienen que entrar en los gobiernos, lo harán. Respecto a la posibilidad de entrar en un futuro Gobierno nacional, dijo que «es una opción que no se ha dado» porque «ni siquiera se han convocado elecciones».