Guardiola se presentará a la investidura sin tener atado el apoyo de Vox

La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura. JAVIER CINTAS / EUROPA PRESS

Las negociaciones entre el PP y Vox en Extremadura han entrado en vía muerta. Pese a las llamadas al entendimiento con la formación de Abascal para formar Gobierno emitidas desde Génova, la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, anunció este martes que se presentará al debate de investidura, cuya primera votación debe ser el 3 de marzo como muy tarde, sin tener asegurados los votos necesarios para alcanzar la presidencia. Algo para lo que sería necesario el apoyo o la abstención de Vox o la abstención del PSOE. Pero ninguna de esas hipótesis está sobre la mesa.

«No rotundo» de Vox

Los socialistas descartan abstenerse para facilitar un Gobierno del PP en solitario, ya que aseguran que son «la alternativa al PP» y «nunca» van a ser «la muleta de la derecha y la extrema derecha». Y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció este martes su «no rotundo» a la investidura de Guardiola. «El PP sigue repitiendo esa mentira de que Vox quiere imponer el 100 % de su programa. En absoluto, nosotros somos responsables, pero exigimos la proporcionalidad que nos han dado las urnas», sostuvo.

«Depende del PP, dependerá de la señora Guardiola, si se presenta a otra investidura con la posibilidad de tener un voto favorable o la abstención de Vox. Pero ahora es radicalmente un no rotundo, por respeto a nuestros votantes» indicó Garriga, asegurando que fue el PP quien rompió el pacto con Vox y quien lo «expulsó» de los gobiernos.

Guardiola sostiene, por el contrario, que «lo que no puede ser es que el PP, que ganó las elecciones con el apoyo del 43,2 % de los electores, tenga que travestirse de Vox». Respecto a lo que piden los de Abascal en la negociación, dijo que es «el cumplimiento de la totalidad de su programa político, más puestos en el Ejecutivo, en el Legislativo y una serie de cargos» que, en su opinión, «no reflejan la proporcionalidad que se dijo en las urnas».