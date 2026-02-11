La Fiscalía y la Abogacía también apoyan la amnistía a Puigdemont en el Constitucional
MADRID / COLPISA
Remiten sus informes en el marco del recurso presentado por el expresidente catalán contra la decisión del Supremo de no anular la malversación11 feb 2026 . Actualizado a las 12:26 h.
La Fiscalía y la Abogacía General del Estado han reclamado al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, contra la decisión del Tribunal Supremo de