Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el caso Pegasus

La titular de la plaza número 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha imputado a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez y a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el presunto espionaje con los programas Pegasus y Candiru a personas del entorno independentista, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press. En el escrito, la magistrada Júlia Tortosa Garcia-Vaso cita asimismo como imputados a directivos de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).

El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la denuncia presentada por el grupo Sentinel Alliance al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos. La querella de estos cinco afectados se dirigía contra el exdirector de la Guardia Civil entre el 2018 y el 2020, Félix Vicente Azón y su sucesora hasta el 2023, María Gámez —en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo—, así como contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban —ya imputada en otras cuatro causas— y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Se trataba además de la primera denuncia por el uso del programa espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del procés.

Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona. De hecho, los querellantes —empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance— presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.

Puesto que en la querella no figuran los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere en su providencia a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que realice las gestiones necesarias para conocer la dirección de los mismos. En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes —Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives—, todos ellos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional.

Según este grupo, durante dos años, desde el 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares.