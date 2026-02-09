La Fiscalía solicita la absolución de Errejón al considerar que los hechos denunciados por Mouliaá «no son constitutivos de delito»

Íñigo Errejón, en una imagen de archivo Alberto Ortega / Europa Press

La Fiscalía de Madrid solicitó la absolución del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, en el procedimiento por el que se le acusa de un delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. El ministerio público sostiene que los hechos denunciados por la actriz «no son constitutivos de delito» ya que, a su juicio, Mouliaá dio consentimiento a Errejón. El pasado mes de diciembre la fiscalía ya había pedido archivar el caso al considerar que no había quedado «suficientemente justificada la perpetración del delito». En aquella ocasión, el Ministerio Fiscal dio «plena veracidad» a la declaración de Mouliaá, pero tampoco vio acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada por la actriz.

Estos hechos se producen apenas unos días después de que Mouliaá decidiese retirar su acusación particular contra Errejón, alegando motivos personales y de salud. «No es una retractación, es un límite», señaló a través de un comunicado.

En paralelo, la Audiencia de Madrid delibera hoy si Errejón va a juicio por agresión sexual, aunque el auto con el fallo previsiblemente no se redactará y no se hará público hasta unos días después, según informaron fuentes jurídicas a Efe.

Todo este entramado procesal se remonta a octubre del 2024, cuando Elisa Mouliaá denunció públicamente en la red social X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón y luego presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre del 2021. Errejón dimitió de todos sus cargos políticos y la causa ha ido avanzando hasta que el 14 de noviembre del 2025 el juez procesó a Errejón y el 7 de enero del 2026 decretó la apertura de juicio oral.