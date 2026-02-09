Feijoo tiende la mano a Vox para que actúe «con responsabilidad» y no se convierta en «un muro» en Aragón

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo (c), junto a Cuca Gamarra (d) y Miguel Tellado (i) durante la Junta Directiva Nacional del partido. Kiko Huesca | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha hecho un llamamiento este lunes a Vox para que actúen con «responsabilidad» y no se conviertan en «un muro» de bloqueo y no repitan los «errores» del 2023. No llegar a un acuerdo, según el mandatario popular, sería incurrir de nuevo en la «frustración», pese a la confianza depositada por los aragoneses tras los resultados electorales que han otorgado la victoria a Jorge Azcón.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano de partido entre congresos, Feijoo ha dicho que el PP «respeta» a todos los votantes de Vox pero también ha pedido respeto para los votantes del Partido Popular, «que son la mayoría y los que han ganado». «No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros», ha advertido. Asimismo, ha recordado que existen diferencias entre ambos partidos, pero estas no deben ser un obstáculo. «Es evidente que no somos lo mismo. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros que pueden mejorar todo el país», ha afirmado.

«Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso. Y porque yo no soy Sánchez. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada», ha aseverado. En este sentido, ha puesto el foco en la derrota del PSOE en las elecciones de Aragón y lo ha achacado a que «la gente ya no soporta a Pedro Sánchez». «Y si quienes le rodean no se atrevían a decírselo, se lo estamos diciendo en las urnas», ha manifestado.

Según Feijoo, «no hay ninguna duda» de que el PP ha ganado y sus rivales «han perdido». «Cualquier partido firmaría un resultado como el nuestro, pero el único que lo ha logrado es el PP», ha enfatizado.