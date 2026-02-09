Detenido un concejal de Tudela por amenazar a su pareja con una pistola

Álvaro Muñoz VALLADOLID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

El edil de Deportes, Óscar Fernández Giralda, ha presentado su renuncia del cargo alegando «motivos personales» y el PP acuerda a su vez su expulsión

09 feb 2026 . Actualizado a las 18:14 h.

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado al concejal de Deportes de Tudela de Duero, Óscar Fernández Giralda, por un presunto delito de violencia doméstica al amenazar con una pistola, que al

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta