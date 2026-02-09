Detenido un concejal de Tudela por amenazar a su pareja con una pistola
VALLADOLID / COLPISA
ESPAÑA
El edil de Deportes, Óscar Fernández Giralda, ha presentado su renuncia del cargo alegando «motivos personales» y el PP acuerda a su vez su expulsión09 feb 2026 . Actualizado a las 18:14 h.
La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado al concejal de Deportes de Tudela de Duero, Óscar Fernández Giralda, por un presunto delito de violencia doméstica al amenazar con una pistola, que al