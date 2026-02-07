La composición de las Cortes aragonesas tiene una sobrerrepresentación que supera a la del Parlamento de Galicia

Los 14 diputados tanto de Lugo como de Ourense cuentan con una ligera sobrerrepresentación en el Parlamento de Galicia. Ambas circunscripciones escogen cada una al 18,6 % del total de diputados. Sin embargo, según los datos conjuntos del Centro Electoral de Residentes (CER) y del de ausentes (CERA), ambas cuentan con más representación parlamentaria de la que le corresponde por población. En Ourense la diferencia porcentual es de 5,39, mientras que en Lugo es de un 6,06. Galicia no cuenta con una provincia con los números poblacionales de Teruel. Tanto Lugo como Ourense triplican su número de residentes. Al igual que la comunidad gallega no cuenta con una provincia con la superioridad en este apartado censal que tiene la de Zaragoza. Más de la mitad de la población aragonesa vive en la capital. De ahí que, aunque ambas comparten este factor de sobrerrepresentación en sus respectivos parlamentos, el caso de Aragón es más notorio en este sentido que el gallego. Teruel adjudica el 20 % de los escaños, cuando suma el 10 % de la población. Un caso similar aunque no tan evidente como el de Huesca: los oscenses son el 16,9 % del total y su representación se estira hasta el 26,87 %.

Galicia y Aragón, eso sí, comparten un blindaje legislativo al mínimo de diputados por circunscripción. En el caso de la comunidad gallega, este mínimo lo establece el primer apartado del artículo 9 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones en Galicia. El último cambio se produjo en el 2016: Lugo acusaba la pérdida de población y cedía uno de sus 15 escaños a A Coruña.

El caso aragonés es diferente porque, a diferencia del gallego, apenas lleva años con el blindaje legislativo ante la despoblación. Fue en el 2022 cuando todas las Cortes de Aragón aprobaron la reforma del Estatuto de Autonomía que otorgaba un mínimo de 14 asientos en la Cámara maña. Es, precisamente, la cifra de parlamentarios que designan los electores turolenses

Esta provincia al sur de la comunidad, la segunda con menos población de todo el país, había cedido anteriormente dos escaños a causa de la pérdida de población. La modificación, que generó consenso en Aragón, sirvió para mantener un equilibrio territorial en las Cortes.