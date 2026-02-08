Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista: «Hemos resistido el auge de la extrema derecha»

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una rueda de prensa con motivo de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados en Madrid. ZIPI | EFE

El candidato de la Chunta Aragonesista a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha celebrado «un buen resultado» para su formación tras la conclusión de unas elecciones autonómicas en las que han duplicado los votos. «Hemos resistido el auge de la extrema derecha», ha enfatizado, al tiempo que ha lamentado que el resultado sea «malo» para la comunidad por el ascenso de Vox.

«Nos convertimos en la referencia de las izquierdas en Aragón», ha espetado Pueyo, que ha denunciado que la celebración de estos comicios tienen un único culpable. «Jorge Azcón es el caballo de troya de la extrema derecha», ha indicado sobre un líder popular que está «convirtiendo Aragón en un sitio cruel para los propios aragoneses siguiendo las directrices de Ayuso y Feijoo».

Anteriormente, Tomás Guitarte, candidato de Aragón Existe, ha realizado un balance de las elecciones, en las que ha apuntado que «la provincia de Teruel no ha ganado». «Los retos a los que tiene que hacer frente Aragón han quedado diluidos por la presencia de los líderes nacionales. Estaremos vigilantes para que las promesas electorales se cumplan», ha valorado. En este sentido, espera que «todos los que sean representantes de la provincia sepan defenderla».