La participación se mantiene en Aragón en una jornada electoral que transcurre en absoluta normalidad

Jorge Azcón deposita su voto para las elecciones autonómicas de Aragón en un colegio de Zaragoza. Javier Cebollada | EFE

Pese a los temores expresados por algunos dirigentes políticos sobre un hipotético descenso de la participación electoral en los comicios autonómicos en Aragón por ser la primera vez que se celebraban en solitario, sin ninguna otra convocatoria, la afluencia a las urnas se mantiene en niveles similares a los del 20023, según los datos facilitados a las 14.00 por el Gobierno aragonés. La cifra se sitúa en el 40,26 %, apenas siete décimas menos que la registrada hace dos años.

La partipación se situaba en el 10,8 % hasta las 11.00 horas, según el primer avance de participación que ha ofrecido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. En total, 107.078 personas habían ejercido su derecho al voto hasta las 11.00 horas. En la provincia de Zaragoza, la participación era de un 10,9 %; en Huesca, de un 10,4 % y en Teruel, de un 10,8 por ciento.

Las 2.213 mesas electorales para las votaciones de este domingo en Aragón fueron constituidas con normalidad poco después de su apertura a las 9.00 horas.

La baja participación sí se trasladó al número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón, que fueron 21.467, un 37,2 % menos que en mayo del 2023, según anunció la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. De ellos, 13.735 votos corresponden a la provincia de Zaragoza; 4.912 a Huesca y 2.820 a Teruel.

El número de electores residentes en el extranjero es de 44.428; 29.606 corresponden a la circunscripción de Zaragoza; 9.122 a la de Huesca y 5.630 a la de Teruel.

Azcón prevé un «eco nacional»

El candidato del a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha ejercido este domingo su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha admitido que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido «una buena campaña» en unos comicios con «eco nacional».

Azcón ha observado que estas elecciones son «las únicas» que se celebran hoy en España, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el país «que, de otra forma, no tendría». Y ha recalcado que espera que el PP gane los comicios, en una jornada en la que ha animado a la población a ir a votar, «que es lo más importante».

«Son las primeras elecciones en las que en la comunidad autónoma de Aragón tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España», ha insistido.

El candidato popular ha desvelado que, tras ejercer su derecho a voto, recorrerá algunos colegios electorales «para saludar a interventores y apoderaros» de su partido y, luego, comerá con su familia.

Por su parte, la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a acudir a las urnas este domingo, 8 de febrero, «a la participación, a la movilización y a esa responsabilidad», porque «hoy decidimos el presente y el futuro de nuestra tierra».

Así se ha expresado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al IES Goya de Zaragoza, donde la candidata socialista ha votado pasadas las 10.30 horas, la más madrugadora de los principales aspirantes. «Ha llegado por fin el día de las votaciones y mi primer mensaje es para todos los aragoneses y las aragonesas para que tengamos una buena jornada electoral», ha manifestado.

Pilar Alegría, con unas encuestas muy desfavorables, ha reconocido que no está nerviosa, sino «ilusionada con el trabajo que hemos venido realizando, con el proyecto que hemos defendido y ahora lógicamente le corresponde a los aragoneses y a las aragonesas votar y decidir».

Mientras, el candidato de Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha apelado a la movilización de los ciudadanos en una jornada que considera determinante para el porvenir de la provincia turolense y del conjunto de la comunidad autónoma.

Guitarte ha votado este domingo en Navarrete del Río, en el municipio de Calamocha (Teruel), y tras hacerlo ha destacado que el voto es uno de los principales instrumentos de la ciudadanía y ha recalcado que ejercer este derecho no debe verse frenado por la lluvia.