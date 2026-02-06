Feijoo y Azcón cierran la campaña aragonesa con el ultra Vito Quiles y una banda que canta «Vamos a volver al 36»

Cierre de campaña del PP a las elecciones de Aragón. Cartel de Nuevas Generaciones. pp

Nuevas Generaciones de Aragón ha organizado un acto en Zaragoza con el ultra Vito Quiles después del mitin de cierre de campaña que protagonizarán el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el candidato popular, Jorge Azcón, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

El cierre de campaña del PP en Aragón para las elecciones del próximo domingo comenzará con un concierto del grupo Los Meconios, conocidos por una canción en la que llaman a volver al golpe de Estado de 1936. «Somos fachas / Los podemitas son la democracia / Qué valida es Irene Montero / Y Ana Botella es mujer florero / Cómo me gusta la libertad / menos la tuya que votas mal / La iglesia es muy patriarcal / ven conmigo a hacerte musulmán / Llegó la justicia social / Antes no había libertad / Un país digital / Todos los veréis / Vamos a volver al 36», canta la banda contratada por los populares y que ya participó en el evento 'Viva22' organizado por Vox en Madrid.

De hecho, tras ese acto de Vox, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió a la Fiscalía General del Estado investigar la actuación de ese grupo que había cantado en esa cita estribillos como «vamos a volver al 36».

El monstruo de Pedro Sánchez y el concierto ultra de Ayuso César Rodríguez

El ultra, invitado por el PP aragonés

En la sala multiusos del Auditorio, Azcón y Feijoo ofrecerán el mitin de cierre de campaña; después, en el mismo espacio, Vito Quiles protagonizará un acto llamado 'DE K-ÑAS. Jóvenes Imparables' a partir de las 20.30 horas, de acuerdo con el cartel de Nuevas Generaciones que circula en redes sociales.

La presencia de Vito Quiles aparece en las cuentas de Instagram de Nuevas Generaciones de Aragón y del PP de Zaragoza. En la imagen para difundir ese acto en Zaragoza, Quiles —que concurrió en las listas de Alvise en las últimas elecciones europeas— aparece en el cartel con varios jóvenes, lo que evidencia que el PP busca atraer el voto joven en esta recta final de campaña.

Frenar el auge de Santiago Abascal

Los populares pretenden con este acto frenar el auge en Aragón del partido de Santiago Abascal, que podría duplicar sus escaños según algunos sondeos e incluso superar al PSOE en alguna provincia. En las elecciones de mayo de 2023, Vox obtuvo 7 escaños en esta comunidad, convirtiéndose en tercera fuerza detrás de PP (28 diputados) y PSOE (23 diputados).

Vito Quiles ha confirmado a Efe que estará esta tarde en Zaragoza para hacerle una entrevista al candidato popular, Jorge Azcón, concertada con su gabinete, y para mantener un encuentro «informal» con jóvenes del partido, invitado por el PP aragonés.