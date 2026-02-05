Sindicatos ferroviarios mantienen convocada la huelga tras reunirse con el ministro Puente

La delegada sindical de CCOO, Pepa Páez, este miércoles. Rodrigo Jimenez | EFE

Los ferroviarios no se desvían de la protesta anunciada. Cuando ya ha transcurrido medio mes desde los accidentes de Adamuz y Gelida, en los que murieron 47 personas —incluidos dos maquinistas—, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y el caos en los cercanías catalanes; y solo 24 horas después de la manifestación de 2.000 trabajadores ante el Ministerio de Transportes, su titular, Óscar Puente, mantuvo ayer la primera reunión con los sindicatos mayoritarios sin llegar a buen puerto. Estos decidieron mantener la convocatoria de tres jornadas completas de huelga para el 9, 10 y 11 de febrero que afectará a tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y cinco de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail).

El encuentro, que duró dos horas, se celebró «en tono positivo» y con voluntad de mantener el diálogo durante los próximos días. De hecho, se retomará este mismo jueves, en una nueva cita a la que también asistirá Puente, según informaron fuentes gubernamentales.

El PP logra que el Senado repruebe por cuarta vez al ministro de Transportes María Eugenia Alonso

Por parte de los trabajadores, acudieron representantes de UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), quienes reclamaron un «cambio estructural» que garantice la seguridad y calidad del sistema, aumentar las plantillas, y revertir la externalización de servicios a terceras empresas. El ministerio «se ha mostrado conciliador porque tienen que salir propuestas en beneficio del sector», apuntó la ugetista Raquel González. «No tenemos todavía respuestas a nuestras demandas», lamentó Pepa Páez, de CC.OO. «Hemos expuesto nuestras reivindicaciones y el malestar que vienen manifestando los ferroviarios», dijo Diego Martín, del Semaf. A la reunión no fueron convocados los operadores privados Iryo y Ouigo, la CGT, el Sindicato Ferroviario, ni el Sindicato de Circulación del ADIF, que tacharon su ausencia de «maniobra» para silenciarlos.

Cataluña busca autobuses en toda España para paliar el caos de cercanías Xavier Gual

Junto a Puente, estuvieron el secretario de Estado José Antonio Santano, de forma telemática; el presidente del ADIF, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.