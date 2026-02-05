Sindicatos ferroviarios mantienen convocada la huelga tras reunirse con el ministro Puente
ESPAÑA
Los paros afectarán a trenes de viajeros y de mercancías el 9, 10 y 11 de febrero05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los ferroviarios no se desvían de la protesta anunciada. Cuando ya ha transcurrido medio mes desde los accidentes de Adamuz y Gelida, en los que murieron 47 personas —incluidos dos maquinistas—, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y el caos en los cercanías catalanes; y solo 24 horas después de la manifestación de 2.000 trabajadores ante el Ministerio de Transportes, su titular, Óscar Puente, mantuvo ayer la primera reunión con los sindicatos mayoritarios sin llegar a buen puerto. Estos decidieron mantener la convocatoria de tres jornadas completas de huelga para el 9, 10 y 11 de febrero que afectará a tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y cinco de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail).
El encuentro, que duró dos horas, se celebró «en tono positivo» y con voluntad de mantener el diálogo durante los próximos días. De hecho, se retomará este mismo jueves, en una nueva cita a la que también asistirá Puente, según informaron fuentes gubernamentales.
Por parte de los trabajadores, acudieron representantes de UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), quienes reclamaron un «cambio estructural» que garantice la seguridad y calidad del sistema, aumentar las plantillas, y revertir la externalización de servicios a terceras empresas. El ministerio «se ha mostrado conciliador porque tienen que salir propuestas en beneficio del sector», apuntó la ugetista Raquel González. «No tenemos todavía respuestas a nuestras demandas», lamentó Pepa Páez, de CC.OO. «Hemos expuesto nuestras reivindicaciones y el malestar que vienen manifestando los ferroviarios», dijo Diego Martín, del Semaf. A la reunión no fueron convocados los operadores privados Iryo y Ouigo, la CGT, el Sindicato Ferroviario, ni el Sindicato de Circulación del ADIF, que tacharon su ausencia de «maniobra» para silenciarlos.
Junto a Puente, estuvieron el secretario de Estado José Antonio Santano, de forma telemática; el presidente del ADIF, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.