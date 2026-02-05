Salazar niega las acusaciones de acoso sexual y se desmarca de la financiación de las primarias de Sánchez

La Voz

El exdirigente socialista Paco Salazar ha defendido este jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo que «jamás habló con nadie de financiación», en referencia a las cuentas de las primarias del PSOE en el 2017. En este sentido, ha reconocido su participación en la campaña de Sánchez en aquel momento, pero ha sostenido que «nunca» ha visto el famoso Peugeot en el que presuntamente viajaban José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y Pedro Sánchez.

Salazar, a la sombra de Sánchez y protegido desde el Gobierno Redacción

El exasesor de la Moncloa, apartado por las denuncias de presunto acoso sexual y actitudes machistas dentro del partido, ha asegurado que «siempre» ha respetado a sus compañeras, defendiendo que renunció a sus cargos únicamente por su familia. «A todas las compañeras con las que he trabajado las he respetado como trabajadoras y como mujeres», ha argumentado Salazar, que durante su intervención ha insistido en que «no ha participado en ninguna actividad política desde que renunció hace ocho meses».

Sobre el encuentro que mantuvo con Pilar Alegría una vez abandonó el Partido Socialista, Paco Salazar ha desvelado que aquella reunión únicamente estuvo enmarcada en el ámbito personal. «Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no», espetó el exdirigente a preguntas de la senadora de UPN, Mari Mar Caballero. «Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta», agregó Salazar.

Admite que compartió piso con Cerdán

Salazar ha reconocido que compartió alojamiento «en alguna ocasión» con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante la campaña de las elecciones primarias, una época en la que el exdirigente acudía a Madrid «de forma esporádica» para «hacer activismo de forma voluntaria». Sobre la entrada de este en la cárcel, así como de Ábalos y Koldo García, enfatizó en que «jamás» vio «nada extraño».

Por otro lado, Salazar admitió que ha cobrado en efectivo «cantidades pequeñas» de dinero del PSOE, en concepto de cobertura de gastos de transporte. «He recibido de la tesorería del partido (dinero) por gastos por transferencias y en alguna ocasión en efectivo», señaló. Al mismo tiempo, continuó incidiendo en que no hubo «financiación ilegal» en la formación. «Yo he tenido acceso a cómo funciona. Hay control interno, auditorías externas y luego pasa por el Tribunal de Cuentas», aseveró.

El PSOE echa en cara a Salazar las denuncias de acoso

La senadora del PSOE Lirio Martín espetó a Paco Salazar sus denuncias por acoso sexual, asegurando que el exdirigente socialista «erró en su comportamiento» con sus compañeras de partido y de la Moncloa, que tildó de «inadecuado».