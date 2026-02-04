El Gobierno no tiene apoyos suficientes para aprobar el decreto antidesahucios

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ante los medios antes de la primera Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

El Gobierno accedió a trocear el decreto ómnibus, separando la subida de las pensiones del decreto antidesahucios, presentando ambas cuestiones por separado tras la presión en ese sentido del PP y Junts, y después de que el PSOE alcanzara un pacto con el PNV que permite a los propietarios que tienen dos viviendas y alquilan una de ellas desahuciar a los inquilinos que no paguen la renta, incluso en el caso de que se trate de familias vulnerables. Pero, mientras el decreto sobre el incremento de las pensiones tiene asegurado salir adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos Vox, -que ya el año pasado lo rechazó- incluidos el PP y Junts, no ocurre lo mismo con la norma antidesahucios, que tiene muchas posibilidades de ser rechazada en el Congreso.

Junts ha confirmado que, tras leer la «letra pequeña» del acuerdo entre el PSOE y el PNV, votará en contra del decreto cuando se someta a votación en el Congreso. Y Podemos, aunque no ha anunciado el sentido de su voto, mantiene su rechazo al nuevo texto. Su secretaria general, Ione Belarra, advirtió de que «así no se puede gobernar» y criticó al Gobierno por prorrogar la prohibición de los desahucios año a año por «conseguir un titular» y por poner ahora «en riesgo» la protección de miles de personas.

Mayoría absoluta en contra

Con el rechazo de Junts (7 votos) y Podemos (4), el Gobierno tendría imposible sacar adelante el nuevo decreto. El PP ha confirmado ya que votará en contra y lo mismo hará Vox. Solo con el rechazo de los tres partidos de la derecha (PP, Vox y Junts) se alcanzarían los 177 votos, por encima de la mayoría absoluta.

Decreto antidesahucios: protección temporal, desbarajuste estructural Javier Santacruz Cano

El Gobierno, sin embargo, cree que Podemos votará finalmente a favor y se centra en seguir negociando con Junts para que reconsidere su rechazo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó este miércoles que el Ejecutivo sigue negociando para sacar votos «hasta de debajo de las piedras» y añadió que «no es la primera vez que perdemos una votación y se levanta luego». La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, indicó también que negociará con todos los grupos «hasta el último momento». Sumar asume ya la posibilidad de que el decreto no se convalide en el Congreso por falta de apoyo y su coordinadora general, Lara Hernández, defendió que el decreto social que incluye la prohibición de desahucios a familias vulnerables se «vuelva a traer las veces que sea necesario» hasta lograr la convalidación definitiva en el Parlamento, aunque dijo confiar en que la negociación dé frutos.

Pero, al tiempo que manifiesta esa voluntad de diálogo, el Ejecutivo presiona a Junts. «A los grupos parlamentarios que voten que no al real decreto ley de escudo social les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios», advirtió el ministro Félix Bolaños, que recordó que todavía quedan «unas semanas» para que los decretos se sometan a votación en el Congreso.

Vivienda desearía un 155

En todo caso, el Ejecutivo carga la responsabilidad sobre el PP en todo lo que afecta a la vivienda. La ministra Isabel Rodríguez aseguró que le «encantaría» intervenir con el artículo 155 de la Constitución a la Comunidad de Madrid por no asumir «sus competencias en materia de vivienda», pero lamentó no tener mayoría en el Senado para ello. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, respondió censurando «el vicio totalitario» de la ministra y su «obsesión enfermiza» con Madrid.