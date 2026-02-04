Feijoo acusa a Sánchez de «expropiar» el derecho de los arrendadores a cobrar su renta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante su visita a la empresa cárnica Fribin, en Binéfar (Huesca). JAVIER BLASCO / EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, confirmó este miércoles el rechazo de su partido al decreto de decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno y consideró «inaudito» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda «expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta» y aún encima decirle que «es el culpable» de lo que hace el Gobierno. En unas declaraciones en Binéfar (Huesca), aseguró que «esto simplemente es algo inaudito, que se le diga a una persona que tiene una vivienda, fruto de su esfuerzo, fruto de su trabajo, que tiene que renunciar a la renta de alquiler porque el Gobierno es incapaz de ayudar a la familia vulnerable y que el responsable es el ciudadano individual». «Es lo contrario a una política social, es la claudicación y la dimisión de las políticas sociales que le corresponden a las administraciones públicas», insistió.

«Propio de otras latitudes»

El Gobierno, según el líder de los populares «no tiene la facultad de expropiar a una arrendador» y «este tipo de expropiaciones son de otras latitudes y de otros territorios, no de una democracia occidental como la española». Feijoo contestó también a unas declaraciones de la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, que aseguró que los okupas en España «no existen» y que lo que hay es «un relato de la extrema derecha y la derecha» en el marco de una «batalla cultural» que «tiene que ver con la existencia de los okupas».

El Gobierno no tiene apoyos suficientes para aprobar el decreto antidesahucios Gonzalo Bareño

«Hay 80.000 personas que no están percibiendo la renta de sus casas, que las han puesto a disposición del alquiler, y hay más de 40.000 personas que tienen ocupada su propiedad a través de personas que de forma ilegal están ostentando la posesión de sus bienes», lamentó.

«Yo no sé si la responsable de Sumar vive en nuestro país o, por el contrario, se dedica a leer argumentarios de su propio partido», indicó. «Decir que en España no hay ocupaciones ilegales es simplemente un insulto a miles de personas que las están sufriendo, y decir que tampoco hay inquiocupaciones, entonces, ¿para qué hacen los decretos?», preguntó. «Para blindar que no se pueda desahuciar ante un supuesto de impago», se respondió él mismo.