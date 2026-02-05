El Defensor del Pueblo exige limitar los precios en el transporte si hay emergencias

Varios pasajeros observan el panel de destinos en la estación de Santiago Daniel Castelao SANDRA ALONSO

El billete de avión más barato para volar mañana entre Sevilla y Madrid es 145 euros más caro que hace quince días, y supera en 57 la media en dicho trayecto para la actual temporada. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, le reclamó ayer al Ministerio de Consumo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que pongan coto a una dinámica habitual de encarecimiento del precio de los transportes alternativos cuando se producen situaciones de emergencia o corte de comunicaciones. Así está ocurriendo tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Cataluña, lo sufrió también Galicia el verano pasado a causa de los incendios forestales, y antes se registró tras la dana.

Gabilondo, que ha abierto una investigación de oficio al respecto, alude a la existencia de tarifas «presuntamente abusivas» por parte de diversas compañías, sobre todo aéreas, de autobús y de coches de alquiler, alternativas al servicio interrumpido que presta el ferrocarril hacia el sur y este del país. «No parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas», manifestó el defensor.

La desconfianza en el tren eleva una media del 135 % los precios de los vuelos Carlos Punzón

Su reclamación se produce dos días después de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, haya asegurado que ya tiene lista una propuesta de modificación legislativa para poner fin a las subidas abusivas en los billetes de transporte durante en situaciones de emergencia. El responsable de Consumo considera «indignante» que algunas empresas se lucren aprovechando accidentes o catástrofes. Bustinduy avanzó que pretende que se active un tope de precios en situaciones de urgencia, en las que el límite será la tarifa media de cada servicio el mes anterior. Además, pretende obligar a las empresas a que hagan públicos sus precios en situaciones especiales como la que registra el tren.