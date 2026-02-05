La borrasca Leonardo mantiene trenes cancelados y clases suspendidas en gran parte de Andalucía

Las inundaciones provocadas por la borrasca Leonardo en San Martín del Tesorillo (Cádiz). Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

El episodio de inestabilidad provocado por el paso de la borrasca Leonardo que afecta a la península Ibérica continúa este jueves, con precipitaciones generalizadas, sobre todo en Andalucía, que en el día de ayer registró más de 1.000 incidencias y mantiene todavía a unas 3.500 personas desalojadas. La comunidad autónoma tiene avisos naranja por viento en Almería, Córdoba, Granada y Jaén y por olas en Almería, Granada y Málaga. Al margen de ello, Cádiz registra aviso amarillo por viento, olas y lluvia; Huelva por viento y olas; Jaén por lluvia; Málaga por lluvia y viento; y Sevilla por viento.

Los efectos del temporal han provocado la interrupción de todos los servicios de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga. En media distancia permanecen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios de los Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla, y el de media distancia Córdoba-Jaén mantiene un servicio alternativo de transporte por carretera como consecuencia de las limitaciones de velocidad.

Buscan a una mujer de 30 años desaparecida en Málaga al ser arrastrada por el río tras lanzarse al agua para rescatar a su perro B. A. C.

En este sentido, la actividad lectiva presencial está suspendida en las provincias de Almería, Jaén y Granada, además de varias monarcas de la comunidad. Por su parte, las universidades públicas andaluzas, a excepción de las de Huelva, Málaga y Sevilla, han suspendido las clases, cerrando sus campus y reprogramando su actividad.

Una de las peores partes del temporal se la ha llevado Sevilla. En Écija, 76 vecinos han sido desalojados de sus casas durante la madrugada, ante el peligro de inundaciones en la zona en la que viven ante el posible desbordamiento del río Genil, que en esos instantes llegaba a 6,30 metros de la lámina de agua de crecida. La crecida del río Aguas Blancas y el desembalse de Quéntar en Granada obligó a ordenar el desalojo completo de la localidad de Dúdar, situado en las faldas de Sierra Nevada. En Casares (Málaga), unos 1.500 vecinos del núcleo poblacional de El Secadero continúan incomunicados debido a que las carreteras de acceso se encuentran anegadas por el desbordamiento del río Guadiaro, y tampoco disponen de suministro eléctrico.

Desprendimiento de elementos de la Giralda de Sevilla

Las fuertes rachas de viento que ha registrado Sevilla han provocado el desprendimiento de una de las jarras de azucenas de bronce que se encuentran en el cuerpo renacentista de la Giralda; en concreto, la que se hallaba en la zona sureste de la torre. La Policía Local mantiene por ello acotada la zona de la Plaza Virgen de los Reyes donde han caído esos elementos.