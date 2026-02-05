El ADIF extiende hasta final de año los 25 minutos extra en el trayecto Madrid-Barcelona

Edurne Martínez MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Trenes estacionados en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El gestor pacta con Renfe, Iryo y Ouigo mantener las limitaciones de velocidad en varios puntos de la línea por el deterioro de las vías

05 feb 2026 . Actualizado a las 13:48 h.

Los trenes de alta velocidad seguirán circulando más lento de lo habitual entre Madrid y Barcelona hasta final de año. ADIF ha acordado con las tres operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) que se mantengan las limitaciones de

