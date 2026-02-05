El ADIF extiende hasta final de año los 25 minutos extra en el trayecto Madrid-Barcelona
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El gestor pacta con Renfe, Iryo y Ouigo mantener las limitaciones de velocidad en varios puntos de la línea por el deterioro de las vías05 feb 2026 . Actualizado a las 13:48 h.
Los trenes de alta velocidad seguirán circulando más lento de lo habitual entre Madrid y Barcelona hasta final de año. ADIF ha acordado con las tres operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) que se mantengan las limitaciones de