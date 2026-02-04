Teruel: una sobrerrepresentación de escaños y cinco partidos al acecho
Las urnas turolenses marcarán la resistencia de Aragón Existe, la supervivencia del PAR y el crecimiento de PP y Vox que pronostican los sondeos04 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Teruel es tierra fértil. De melocotones, pues los de Calandra son sabrosos y muy reconocidos. De aceite, ya que el del Bajo Aragón es Denominación de Origen Protegida. Pero también lo es de escaños en