Teruel: una sobrerrepresentación de escaños y cinco partidos al acecho

La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, durante la pega de carteles en la plaza San Juan de Teruel. Antonio Garcia | EFE

Teruel es tierra fértil. De melocotones, pues los de Calandra son sabrosos y muy reconocidos. De aceite, ya que el del Bajo Aragón es Denominación de Origen Protegida. Pero también lo es de escaños en