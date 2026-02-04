El PP logra que el Senado repruebe por cuarta vez al ministro de Transportes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reunido este miércoles con los sindicatos en Madrid. MINISTERIO DE TRANSPORTES | EUROPAPRESS

El PP consiguió que el Senado reprobara este miércoles por cuarta vez al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia ferroviaria de Adamuz y el caos de los Cercanías en Cataluña justo en la recta final de la campaña a las elecciones en Aragón. Los populares mantienen su ofensiva contra el exalcalde de Valladolid al que acusan de haber difundido, desde el siniestro el pasado 18 de enero en Córdoba, «falsedades y desinformación a la ciudadanía» con el objetivo de «esquivar su responsabilidad». «Cuando un ministro elude la responsabilidad y las muertes podrían haberse evitado, la dimisión es la única salida posible», aseveró la senadora popular, Carmen López.

Los populares, que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta, no necesitaban el apoyo de otro grupo; sin embargo, Esquerra han votado a favor de la propuesta, que ha contado también con la abstención de Junts. «Esto es peor que el tren de la bruja», denunció el portavoz republicano, Joan Queralt durante el debate. «Estamos hartos de pinochos. De los unos y de los otros», reprochó el senador postconvergente, Eduard Pujol.

Vox, por su parte, denunció el caos que sufren los pasajeros de la red ferroviaria española, que ya se encuentra «cronificado» como consecuencia de «una pésima gestión». «No hay planificación eficaz. No hay coordinación real entre los organismos implicados. No hay información transparente», denunció su senadora Paloma Gómez, quien incidió en el «miedo» que sufren los pasajeros que tienen que tomar un tren puesto que «no se sabe si llegarán».

Con su moción, los populares instan además al Gobierno a aprobar de manera inmediata «la primera fase del plan de choque extraordinario provincializado, donde se deben identificar todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar las actuaciones necesarias para solventarlas y paliar, a corto y medio plazo, las innumerables incidencias en los servicios de media y larga distancia, así como de Rodalies». Igualmente, solicitan aprobar con carácter inmediato el plan de atención urgente a los pasajeros «en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, bajo la responsabilidad del ADIF».