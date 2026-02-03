Los usuarios de los cercanías catalanes sufren otro lunes de retrasos generalizados y cancelaciones
ESPAÑA
Los trenes funcionan a medio gas, en contra de lo anunciado por la Generalitat el viernes03 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los trenes de cercanías catalanes siguen lejos de recuperar la normalidad. A pesar de que la Generalitat se comprometió a que Rodalies regresara a la plena operatividad esta semana, según los horarios estipulados, lo cierto es que el servicio se restableció con incidencias en 10 puntos (cubiertos con autobuses) y con decenas de tramos en los que se circula a baja velocidad por problemas en las vías. En definitiva, más retrasos generalizados, cancelaciones y el enfado (ya habitual) de los usuarios. «Es desesperante, no hay manera, nos tratan como a borregos», lamentaba una joven pasajera en la estación del Clot de Barcelona. Más de 400.000 personas usan a diario los trenes de proximidad en la región.
Para el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, «la movilidad está garantizada», ya sea por tren o por los 150 autobuses habilitados como medio de transporte alternativo. Según explicó en la televisión autonómica el delegado de la Generalitat para el traspaso de los cercanías, Pere Macias, la «anormalidad» de la jornada se debió a la «continua aparición de nuevos puntos» a arreglar en la infraestructura. Inicialmente, los técnicos del ADIF habían contabilizado 23 puntos críticos en la red, que más tarde ampliaron a una treintena. Durante el fin de semana aparecieron varios más. En total, se han llevado a cabo hasta la fecha más de 400 inspecciones. Macias auguró que la recuperación «progresiva» del servicio se producirá «a lo largo de esta semana».
Junts volvió a reclamar el cese de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, a la que la oposición responsabiliza del caos ferroviario desatado tras el accidente mortal de Gelida, hace dos semanas, que ha obligado además a cortar la autopista AP-7 en sentido sur. El partido de Carles Puigdemont instó a la ciudadanía a manifestarse en las protestas convocadas para el próximo sábado en Barcelona.