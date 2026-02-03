Ortega Smith carga contra Garriga y Abascal tras ser cesado de la dirección de Vox: «Votasteis mi expulsión en menos de dos minutos»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, conversando con el exvicepresidente del mismo partido, Javier Ortega Smith. FERNANDO VILLAR | EFE

Javier Ortega Smith, durante más de seis años secretario general de Vox y mano derecha de Santiago Abascal, ha pasado del distanciamiento al choque frontal con la dirección del partido y con quien fuera su aliado político y personal. «No puedo aceptar que se utilice contra mí la mentira, la manipulación, la tergiversación o las interpretaciones interesadas», señaló el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid en una carta dirigida a los principales dirigentes de la formación.

La carta, adelantada por El Mundo, responde a la decisión adoptada el pasado 22 de diciembre por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox de expulsarlo de este órgano, el máximo de dirección entre asambleas. «Es obvio que la mayoría de vosotros no dedicasteis tiempo ni siquiera a leer aquel informe, puesto que procedisteis a votar mi expulsión en tromba en menos de dos minutos», lamentó Smith acerca del informe elaborado por el secretario general, Ignacio Garriga, que contaba «con el visto bueno» de Santiago Abascal para proceder a su expulsión.

En la misiva, el dirigente critica el funcionamiento interno del partido y lamenta que el CEN haya perdido su papel deliberativo. «Lamentablemente no me ha sorprendido esa votación tan inmediata, porque hace ya mucho tiempo que el CEN dejó de ser un órgano de debate y reflexión, para ser un órgano meramente decorativo que simplemente ratifica las decisiones que otros han tomado previamente», afirma.

Ortega Smith rebate una por una las razones incluidas en el informe que justificó su salida: desde un desplazamiento a Torrelavega (Cantabria) para respaldar al grupo municipal de Vox, pasando por declaraciones realizadas en concentraciones en la plaza de Colón o ante un centro de acogida de menores en Hortaleza, hasta sus críticas a la postura del partido respecto a la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid. «Resulta evidente que mi presencia y visibilidad molestan por razones completamente ajenas al bien del partido y a la difusión de nuestro mensaje»

No obstante, considera especialmente absurda la acusación de colaborar con el Partido Popular, que define como la más «delirante y surrealista». «Es de traca que me acusen de esto precisamente quienes han pertenecido con carné y cargo durante muchos años al Partido Popular. No sólo no es mi caso, pues nunca jamás he formado parte del mismo, sino que siempre se ha destacado mi firmeza a la hora de combatir todos los engaños y mentiras del PP», escribe, en una referencia indirecta a Abascal.

En su texto, también denuncia que cualquier discrepancia interna sea «severamente reprimida y castigada» y que se intente acallar a quienes cuestionan la línea oficial. A su juicio, resulta «completamente inadmisible que la difamación personal y en redes sociales se hayan convertido en el arma de ciertas personas del partido para destruir la reputación de aquellos que la dirección considera incómodos».

El ex secretario general sostiene que su expulsión del CEN forma parte de «una estrategia decidida hace ya mucho tiempo, incluso por gente que no forma parte de la estructura del partido», que tiene como objetivo «hacer desaparecer a todas aquellas personas que podamos tener alguna notoriedad pública, que reivindicamos los principios y valores fundacionales y cuestionamos las incoherencias actuales».