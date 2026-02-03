Ábalos no quiere salir de prisión: pide asistir por videoconferencia a la vista para evitar el «sufrimiento» por los traslados
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El exministro denuncia la «dureza» de las «conducciones» desde Soto del Real y se queja de las condiciones de los «furgones blindados»03 feb 2026 . Actualizado a las 10:27 h.
El recluso José Luis Ábalos no quiere ahora salir de la cárcel. Al menos, no para ser llevado y traído en el mismo día en un incómodo furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Soto del