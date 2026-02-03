Ábalos no quiere salir de prisión: pide asistir por videoconferencia a la vista para evitar el «sufrimiento» por los traslados

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El recluso José Luis Ábalos no quiere ahora salir de la cárcel. Al menos, no para ser llevado y traído en el mismo día en un incómodo furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Soto del