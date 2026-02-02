Prisión para la mujer acusada de matar a su pareja en su casa de Bilbao

Los vecinos dejaron flores en el bar del fallecido Miguel Toña | EFE

La jueza de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer de 55 años detenida el pasado viernes por su relación con la muerte de su pareja, un hombre de 67 años, en el barrio bilbaíno de Uribarri. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han confirmado que la medida se tomó este domingo tras desplazarse la magistrada al hospital de Basurto, donde la acusada permanece ingresada desde su arresto tras los hechos ocurridos en el domicilio que ambos compartían en la calle de Maurice Ravel. Una vez que la presunta autora reciba el alta médica, será trasladada de inmediato a un centro penitenciario para continuar con el cumplimiento de la orden judicial. El procedimiento, que investiga la presunta comisión de un delito de homicidio —sin perjuicio de una calificación posterior—, será instruido por la sección de instrucción del tribunal de instancia de Bilbao, cerrando así la primera fase de las diligencias tras el suceso que ha conmocionado a la capital vizcaína.

Mientras la vía judicial avanza, la respuesta social no se ha hecho esperar: cientos de vecinos han participado este lunes en un emotivo homenaje silencioso frente al Bar Fernan, el establecimiento que la víctima, Luis, regentaba en la calle de Trauko. Más de dos centenares de personas han arropado a los familiares con abrazos y aplausos tras guardar varios minutos de silencio, en un acto convocado tanto para recordar al fallecido como para condenar enérgicamente el crimen.

La persiana del local se ha convertido en un memorial improvisado, cubierto de velas, ramos de flores y carteles de agradecimiento que destacan el vacío que deja Luis en el barrio. Olga Irazu, presidenta de la asociación de comerciantes de la zona, mostraba este lunes la «tristeza y angustia» que invade al vecindario por la pérdida de un hombre «muy querido», mientras mensajes escritos por clientes y por la propia familia —«Te queremos, aita»— recuerdan al hostelero por su amistad y por haber convertido su negocio en un refugio para la comunidad.