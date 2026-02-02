Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en una playa de Almería

Inmigrantes rescatados de una patera localizada en enero en aguas de Almería. Carlos Barba

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario en el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería).

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12.45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.

En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración en una pierna y que viajaba en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud. Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que han rescatado a nueve varones en aparente buen estado de salud.

Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes.