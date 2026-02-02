Un hombre mata a tiros a su madre en Tenerife

Imagen de archivo de dos guardia civiles Guardia Civil | EUROPA PRESS

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de nacionalidad alemana, de 82 años, en la urbanización Sunflower, en Costa del Silencio, en la localidad tinerfeña de Arona. Los primeros datos apuntan a que la mujer habría fallecido víctima de varios disparos. El autor de los mismos habría sido su hijo, de 53 años. En el inmueble donde apareció el cadáver fue encontrada una carta manuscrita del presunto homicida.

El hombre habría huido en un vehículo, pero fue detenido por la Guardia Civil y se encuentra, según avanzó Televisión Canaria, en los calabozos de ese cuerpo policial en Playa de las Américas.