Un hombre mata a tiros a su madre en Tenerife
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / COLPISA
ESPAÑA
La víctima, de nacionalidad alemana al igual que el autor de los hechos, fue hallada en su vivienda en Arona02 feb 2026 . Actualizado a las 11:44 h.
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de nacionalidad alemana, de 82 años, en la urbanización Sunflower, en Costa del Silencio, en la localidad tinerfeña de Arona. Los primeros datos apuntan a que la mujer habría fallecido víctima de varios disparos. El autor de los mismos habría sido su hijo, de 53 años. En el inmueble donde apareció el cadáver fue encontrada una carta manuscrita del presunto homicida.
El hombre habría huido en un vehículo, pero fue detenido por la Guardia Civil y se encuentra, según avanzó Televisión Canaria, en los calabozos de ese cuerpo policial en Playa de las Américas.