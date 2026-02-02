Feijoo defiende que «no tenía autoridad» sobre las decisiones de Mazón el día de la dana

La Voz

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, defendió este lunes en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana que «no tenía autoridad sobre las decisiones que pudiera tomar Carlos Mazón» el 29 de octubre del 2024. Durante su comparecencia, el mandatario popular incidió en que ha cumplido con su deber mostrando transparencia en todo momento a diferencia del Gobierno, al que acusó de «inhibirse de responsabilidades» en la catástrofe. «Fue una emergencia nacional de libro», espetó.

Feijoo acudió hoy a la Cámara baja para dar cuenta de las comunicaciones que mantuvo con el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la tragedia. En este sentido, el líder del PP indicó que «durante dos horas y media» se comunicó con el expresident «en lo que pudo», y apuntó que desconocía su paradero porque habló «exclusivamente por Whatsapp» con él. Reconoció de nuevo que pidió a Mazón que «liderara informativamente» la tragedia, tras alegarle el portavoz de Podemos en la comisión, Javier Sánchez Serna, que su «objetivo» era «salvar la cara del partido». «Si usted coge mis mensajes no verá que no tuviéramos interés en salvar vidas. Me gustaría saber cuáles fueron los mensajes del presidente del Gobierno aquél día, quizá esta comisión podría pedirlos», sostiene el presidente popular.

Feijoo, a la jueza: «El día de la dana no recibo información de Mazón y tampoco la pido» M. Eugenia Alonso / A. Rallo

El máximo dirigente del PP aseveró que en el Cecopi «estaban todos los encargados de gestionar la tragedia» y sostiene que Mazón «no formaba parte» del órgano de gestión de emergencias. «Tiene usted todos mis mensajes desde las 19.58 que me pongo en contacto con el señor Mazón», ha dicho el líder de los populares. En paralelo apuntó a la Confederación Hidrográfica del Júcar como «la máxima responsable» de la tragedia por su «falta de información adecuada y puntual» sobre las riada.

En su comparecencia, Feijoo dio a conocer que el día de la dana estaba cenando con dos miembros del Gobierno en un acto celebrado en el Palacio Real. Fuentes del PP aseguran que esas dos personas eran el ministro Óscar López, que acababa de ser nombrado titular de Transformación Digital y Función Pública, y la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz. «Sería bueno que le pregunten ustedes al ministro que estaba conmigo compartiendo cena institucional si realmente se puso en contacto con la delegada del Gobierno», animó a los diputados.

La intervención de Feijoo también estuvo marcada por las comparativas con la tragedia de Adamuz. «La consejera responsable de las emergencias fue cesada, me sorprende que no se cese al ministro de Transportes. Debería de haber dimitido hace tiempo», añadió el líder del PP en referencia a las exigencias de responsabilidad para dimitir por la dana.

Feijoo insistió a Mazón que llevara la iniciativa informativa en la dana C. Peralta

Cruce de declaraciones con EH Bildu

Llegado al turno del representante de EH Bildu, Oskar Matute, Feijoo se enzarzó con el aberzale por acusarlo este de haber mentido en sus declaraciones. «Cuándo piensa dimitir si usted ya ha mentido? Si a la jueza le dijo que no era tiempo real, sino de manera puntual. Sin embargo, a los ciudadanos españoles les dijo que estaba siendo informado a tiempo real», reprochó Matute, mientras que el líder del PP se acogió a lamentar que es un «insulto» que hable de «verdades y mentiras después de los 800 muertos y 2.500 heridos que tienen ustedes en una organización terrorista que respaldan», en alusión a ETA.

Este rifirrafe se saldó con una llamada al orden de la presidenta de la comisión de la dana, Carmen Martínez, para Feijoo después de que este hiciese, a su juicio, caso omiso de las cuestiones que le planteaban las diferentes formaciones. Por su parte, Matute ironizó ante esta actitud afirmando que el PP estaba utilizando el «comodín de ETA» e instó al líder del PP a que lleve una iniciativa para ilegalizar su partido.

Rufián acusa a Feijoo de «encubrir a un homicida»

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue más allá contra Feijoo. ««Usted encubrió a un psicópata y a un homicida durante un año, pero Puente está danto explicaciones 24/7 y ya le pide dimitir. A día de hoy para cualquier persona decente, Mazón está cobrando un sueldo del parlamento valenciano», le reprochó. Rufián apeló a las cinco mentiras que, a su juicio, aportó el líder del PP a lo largo de su comparecencia en la comisión de investigación referidas a los mensajes y llamadas que intercambió este con Mazón aquel 29 de octubre, y las afirmaciones sobre que la CHJ no emitiera una alarma.

El mandatario popular se defendió de este ataque y tachó a los socios parlamentarios de cómplices del Gobierno. «Es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del Gobierno de España. La información de la confederación era que los cauces estaban bajando», sostuvo.