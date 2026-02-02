Los exministros Pepe Blanco y Alfonso Alonso venden Acento al grupo francés Havas

El exministro José Blanco, a su llegada a Ferraz Benito Ordoñez

Los exministros Pepe Blanco y Alfonso Alonso han cerrado la venta de la consultora Acento Public Affairs al grupo francés Havas, después de que la firma superara los diez millones de euros de ingresos anuales gracias a su actividad en asuntos públicos. A pesar del cambio accionarial, ambos continuarán al frente del proyecto que fundaron en el 2019, informa El Español.

La operación, firmada el pasado viernes en Madrid, otorga el control mayoritario de la compañía a Havas, grupo liderado en España por Alfonso Rodés y participado por Vivendi. Aunque el importe exacto no se ha hecho público por razones de confidencialidad, distintos medios sitúan la valoración de la empresa en torno a los 30 millones de euros.

Con cerca de 50 empleados y presencia en Madrid, Barcelona y Bruselas, Acento pasará a integrarse en la red internacional H/Advisors, el área de consultoría corporativa y de asuntos públicos de la multinacional. Mantendrá su marca en España, mientras que la actividad vinculada a la Unión Europea previsiblemente se coordinará desde Bruselas con el resto del grupo. Desde allí trabajan para AstraZeneca, Isdin, LaLiga, Lilly o el Gobierno de Marruecos, como recoge el registro de transparencia de la Comisión Europea.

Havas busca con esta adquisición reforzar su posición en el negocio de public affairs tanto en España como en el conjunto de Europa, un sector en plena expansión. En los últimos años, la consultora española ha trabajado para grandes empresas e instituciones de ámbitos como la salud, el deporte o la energía, y ha tenido un papel relevante en operaciones de alto perfil, como la opa del BBVA sobre Banco Sabadell. Según informó El Español, el exministro José Blanco trató de convencer al Gobierno de que cambiara de opinión sobre la oferta lanzada por la entidad vasca sobre la catalana.

Desde su creación, Acento ha experimentado un fuerte crecimiento, multiplicando por cinco su facturación desde el 2020. Además, la consultora ha sido una de las agencias del lobi que más ha requerido compañías tanto nacionales como extranjeros durante el Gobierno de Sánchez, necesitando su aprobación para llegar a acuerdos empresariales.

Parte de ese éxito se explica por el perfil de su equipo, en el que figuran ex altos cargos tanto del PSOE como del PP, una característica que ha generado críticas en el sector, pero que también ha consolidado a la firma como una de las más influyentes del mercado. Entre sus integrantes se encuentra el que fuera director general de Red.es, David Cierco; la socialista Elena Valenciano o el exministro Valeriano Gómez.

La compra de Acento se enmarca en la estrategia de expansión de Havas en España, donde en los últimos años ha adquirido varias compañías de comunicación, marketing digital y reputación. Según estimaciones del sector, el mercado de asuntos públicos podría superar los 200 millones de euros en el 2030, lo que refuerza el interés del grupo francés por ganar peso en este ámbito.