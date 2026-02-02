Antonio Hernando reconoce que se reunió con Leire Díez para hablar de las saunas del suegro de Sánchez
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones dice que no reportó a Moncloa del contenido de ese encuentro sobre las investigaciones de Villarejo02 feb 2026 . Actualizado a las 12:07 h.
El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, reconoció este lunes ante el juez Arturo Zamarriego —que indaga las supuestas maniobras de Leire Díez, la fontanera de Ferraz para torpedear las investigaciones judiciales que salpican