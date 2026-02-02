Antonio Hernando reconoce que se reunió con Leire Díez para hablar de las saunas del suegro de Sánchez

Melchor S. Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, rodeado de informadores este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, rodeado de informadores este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Mariscal | EFE

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones dice que no reportó a Moncloa del contenido de ese encuentro sobre las investigaciones de Villarejo

02 feb 2026 . Actualizado a las 12:07 h.

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, reconoció este lunes ante el juez Arturo Zamarriego —que indaga las supuestas maniobras de Leire Díez, la fontanera de Ferraz para torpedear las investigaciones judiciales que salpican

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete