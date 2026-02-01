Alberto García Álvarez, ingeniero pionero de la alta velocidad en la línea a Sevilla: «El ferrocarril español es ahora como una orquesta sin director»
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
«Esto no se puede manejar por control remoto. No es un videojuego», destaca este experto, doctor en Ingeniería e Infraestructuras de Transporte01 feb 2026 . Actualizado a las 08:22 h.
Alberto García (Madrid, 1955) es una de las voces de referencia en el sector del ferrocarril en España. Doctor en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte, es uno de los pioneros de la alta velocidad en