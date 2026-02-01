Adamuz frustra el intento de Sánchez de reflotar el Ministerio de Transportes

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Ministerio de Transportes y Movi | EUROPAPRESS

La corrupción de Ábalos y la gestión de Puente cuestionan el área más inversora

02 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«La vía estaba completamente renovada». «Reforma integral». «Es un accidente tremendamente extraño y muy difícil de explicar». Sentencias cuanto menos controvertidas o inciertas; varias «equivocaciones» reconocidas ; datos contradictorios sobre la investigación; la insistencia en

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete