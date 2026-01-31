Sancionan a un guardia civil que se emborrachó en Moncloa y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Se encontraba vigilando el gimnasio del complejo presidencial cuando fue sorprendido haciendo un «botellón» de ginebra junto a otros agentes y acabó «bailando» en estado de ebriedad31 ene 2026 . Actualizado a las 19:38 h.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un guardia civil que fue suspendido 20 días de su funciones por emborracharse en el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, situado en el complejo