Sancionan a un guardia civil que se emborrachó en Moncloa y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

C.P.S COLPISA

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil CARMELA QUEIJEIRO

Se encontraba vigilando el gimnasio del complejo presidencial cuando fue sorprendido haciendo un «botellón» de ginebra junto a otros agentes y acabó «bailando» en estado de ebriedad

31 ene 2026 . Actualizado a las 19:38 h.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un guardia civil que fue suspendido 20 días de su funciones por emborracharse en el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, situado en el complejo

